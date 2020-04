37º Informe del COE: 14 días sin nuevos Casos Sospechosos

Si hasta hoy no se presentase ningún caso sospechoso, podría confirmarse que no hay circulación local de coronavirus y el Gobierno podría anunciar medidas de flexibilización.

En su informe Nº 37, el Comité Operativo de Emergencia – Coronavirus (COE) hizo saber que no hay nuevos casos confirmados. En consecuencia, Jujuy acumula 14 días consecutivos sin novedades en este sentido. Asimismo, se señaló que si hasta hoy no se detectan, el Gobierno podría anunciar que el virus no circula en la provincia y anunciar algunas medidas de flexibilización de la cuarentena para reactivar la economía.

En torno al Informe epidemiológico, se informó postivamente que desde el inicio de la pandemia, 70 personas fueron evaluadas, de las cuales 65 resultaron descartadas. No hay casos en estudio.

Por lo tanto, Jujuy mantiene los 5 casos positivos en total, de los cuales 3 recibieron el alta y 2 continúan en el hospital “San Roque”.

Por su parte, el doctor Omar Gutierrez también se detalló que en total hay 1498 personas en vigilancia epidemiológica.

Se procedió a testear al personal del Laboratorio Central de Salud Pública, los cuales arrojaron resultados negativos.

Desarrollo Humano

En el inicio de la emergencia, el Ministerio de Desarrollo Humano procedió a determinar servicios esenciales y garantizar así derechos a los sectores más vulnerables.

Línea 112 para denunciar situaciones de riesgo para niños y niñas Además, se activó una línea especial para jóvenes y adolescentes, de manera que vía WhatsApp tengan contención.

Fortalecimiento del proyecto Puente para personas en situación de calle. 60 personas están haciendo cuarentena. A ello se suman la Casa del Niño y la Casa del Adolescente.

Ampliación el programa Comer en Casa. Se hizo entrega de 55 mil módulos puerta a puerta y de acuerdo a las normas de seguridad establecidas por el COE. El modulo fue reforzado para cumplir medidas preventivas.

Asistencia alimentaria coordinada con municipios e instituciones de la sociedad civil y de la economía informal. Entrega de módulos para personas con discapacidad, personas mayores, familias vulnerables y otros.

Más de 80 mil familias cubiertas con la política alimentaria en toda la provincia.

También se asistió a municipios que tenían turistas y ahora se trabaja para dar contención a los trabajadores golondrina.