La Argentina emitió un fuerte respaldo a la OMS y fijó posición en la pelea entre Estados Unidos y China

El canciller Felipe Solá firmó un documento con 28 países para avalar al organismo multilateral y rechazar la idea de Trump de no financiarlo más por sus críticas ante la pandemia. El respaldo muestra también un gesto de Alberto Fernández al presidente Xi Jinping

Por primera vez desde que se desató la pandemia del coronavirus y estalló la pulseada geopolítica entre las grandes potencias para encontrar culpables en esta catástrofe, la Argentina se mostró desde ayer abiertamente a favor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una postura que acercó al presidente Alberto Fernández a China y lo enfrentó a la administración de Donald Trump.

La decisión del gobierno argentino de alinearse con la OMS y con China se da en un momento muy especial para el país ya que Alberto Fernández anunció una quita del 62% de los intereses de la deuda externa con tres años de gracia, una estrategia que deberá contar con el apoyo de aliados clave como el FMI, el G20 o G7, donde Estados Unidos tiene un peso político muy fuerte.

Ayer, el canciller Felipe Solá participó de una videoconferencia con 28 ministros de países que forman parte de la Alianza por el Multilateralismo y allí expresó un abierto apoyo a la OMS, bregó para que no se corten los aportes financieros de los países miembros a ese organismo como había propuesto Estados Unidos y se mostró en contra de buscar un culpable por el origen de la pandemia. En términos diplomáticos esto es: una abierta defensa de la Argentina al régimen de Xi Jinping, cuestionado por varios países del mundo por no haber alertado en diciembre pasado sobre la explosión de COVID-19 en el estado de Wuhan.

“Compartimos con alegría una idea central que es apoyar a los organismos multilaterales y en especial a la OMS que provee datos científicos esenciales”, dijo Solá al iniciar su intervención en la videoconferencia liderada por Alemania. Luego, el canciller argentino instó a fortalecer los sistemas nacionales de salud, remarcó el llamado que la Argentina había hecho en el G20 por un pacto de solidaridad social y la creación de un Fondo de emergencia humanitaria.

Sin embargo, para que no quedaran dudas de que Argentina jugará a fondo con la OMS y con China en esta pulseada geopolítica mundial en medio de la pandemia del COVID-19, el canciller argentino subrayó: “Apoyamos a la OMS, que no debería estar cuestionada en este momento ya que no hay diálogo global sin multilateralismo”, expresó. Este fue el mensaje que encomendó a Solá el presidente Fernández para diferenciarse de Estados Unidos en sus ataques a la OMS y su accionar ante la crisis sanitaria mundial.

Para el Gobierno la OMS no tuvo complicidad con China y, por el contrario, entiende que el organismo multilateral ha tenido hasta ahora un comportamiento “lógico y razonable” de la crisis. De hecho, el Presidente recibe permanentes reportes y consejos de delegados del organismo multilateral.