Érica Rivas aseguró que la echaron de "Casados con hijos" por WhatsApp

Érica Rivas explicó que no fue su decisión no participar de la versión teatral de "Casados con hijos".

En los últimos días se confirmó que Érica Rivas no formará parte de la versión teatral de Casados con Hijos. Finalmente, los fans de la exitosa serie no podrán disfrutar de su genial interpretación de “ María Elena” junto a los personajes de Guillermo Francella, Flor Peña, Marcelo De Bellis, Luisana y Darío Lopilato.

Desde la producción afirmaron a distintos medios que Érica Rivas se había comprometido de palabra a integrar el elenco a pesar de sus dudas iniciales pero que como no firmaba su contrato, se decidió que no participe de la obra, que finalmente se estrenará en enero de 2021 por la pandemia de coronavirus.

En medio de las especulaciones, Érica Rivas rompió el silencio con un fuerte descargo en Instagram, en el que desmiente la versión de la producción: “Ante todo, me gustaría que sepan que lo que más amo en la vida es hacer reír. Y que les agradezco muchísimo que les guste reírse conmigo: yo adoro, agradezco y disfruto a María Elena, y estaba feliz de volverme a encontrar con ustedes haciéndola en el teatro”.

La actriz remarcó con énfasis: “Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto 'Casados con Hijos' en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada”.





Y agregó contra la producción: “Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por WhatsApp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Y no fue desde mí que trascendió a la prensa. Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos porque tomaron esta decisión”.

(Minuto Uno)