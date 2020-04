Por la crisis del Coronavirus, un zoo en Alemania contempla sacrificar animales para alimentar a otros

Cerrado y sin turistas, el zoológico no tiene ingresos y solo tiene fondos para comprar alimentos y pagar a sus empleados hasta mitades de mayo. Además, el recinto pertenece a una asociación que no está incluida en el programa de apoyo por parte del estado, y por ahora no ha recibido la ayuda que solicitó.

La directora admitió que dar de comer algunos de sus animales a otros sería un último recurso. Según aclaró, recibieron muchas donaciones de granjeros y la población que les permite retrasar esta decisión “desagradable”.

Se estima que durante esta primavera la pérdida de ingresos del zoo sería de alrededor de 175.000 euros (más de 190.000 dólares), teniendo en cuenta que la Semana Santa suele ser una temporada de mayor afluencia de público.

Tras conocerse la noticia, otros parques zoológicos de Alemania ya han prometido enviar pescado y carne a los residentes de Neumünster si estos se ven en una situación de emergencia.

Fuente: Intriper