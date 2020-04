Horóscopo del 18 de abril del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Es tiempo de controlar tus gastos y, aunque desees comprar algo que en realidad es superficial, debes aguantarte y no dejarte llevar por los impulsos. Estos días nos han llevado a entender que la alegría no está en las cosas materiales, sino en las emocionales.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Para encontrar paz interior primero debes hacer un análisis de qué está mal en tu actitud. Esto que está pasando en tu vida no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Trabaja duro por alcanzar esa paz que tanto necesitas para seguir adelante.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

No te molestes por tonterías, no todo puede salir como esperas y más cuando depende de otras personas. Suelta el estrés y disfruta cada momento en casa. Mueve algunos muebles, compra una planta y dale vida a tu hogar.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Estos días han servido para que entiendas que no puedes seguir dejándote llevar por tus cambios de estado de ánimo. Procura mantener una misma actitud, positiva, claro está. En cuanto al amor, resuelve las diferencias con tu pareja y deja de llevarle la contraria.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Por ahora no realices planes, no es el momento. La clave ahora es vivir el presente, el día a día. Ya más adelante podrás crear nuevos planes basado en tu nueva realidad. Evita caer en discusiones tontas con tu familia.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Vas a solucionar un problema relacionado con la vivienda o con algo material. Solo tienes que insistir y llegar a acuerdos dadas las circunstancias. En cuanto a tu salud, debes evitar los excesos y alejarte de los dulces o las comidas muy saladas.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

No dejes tareas inconclusas para terminarlas más adelante porque sabes que no lo harás, de igual forma es algo que tienes que hacer y lo sabes. El mejor momento es ahora. Esta experiencia viene a enseñarte que debes dejar de procrastinar.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

La baja en tus ingresos es inevitable. Reduce gastos y compra solo lo necesario. Si es posible realiza extensiones de pago que te faciliten la vida y te ayuden a extender tu dinero lo más posible. Piensa que esto es solo por un tiempo, pero que pronto pasará.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Si tienes que trabajar en lo que no te gusta, hazlo con la mejor disposición del mundo. No es momento de quejarse ni de hacer grandes cambios, simplemente porque las condiciones no están dadas.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Sabemos que te sientes desesperado porque no produces como antes y tu economía ha bajado considerablemente, pero debes tener paciencia. Busca nuevas formas de ingreso desde casa y amóldate a la situación.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Hoy no es uno de tus mejores días, te sientes aburrido y cansado de todo esto. Haces mil tareas durante el día que te mantienen ocupado, pero al final del mismo vuelves a decaer. Sube tu estado de ánimo y busca apoyo en un ser querido.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Día maravilloso para salir del estrés compartiendo en familia sin discusiones, sin confrontaciones y, sobre todo, con paz y armonía. Prepara una rica cena y jueguen algún juego de mesa divertido y, si no tienes uno a la mano, inventa algo divertido.

(Vanidades)