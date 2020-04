38º Informe del COE: "Aun no puedo flexibilizar la cuarentena"

ue En su informe Nº 38, el Comité Operativo de Emergencia – Coronavirus (COE) se hizo saber que, al no haber nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas, Jujuy suma otro día más y de manera consecutiva en esta condición, término que permite sostener la calificación de provincia sin circulación comunitaria.

Desde el inicio de la pandemia, fueron evaluadas 72 personas, de las cuales 67 resultaron descartadas. Cabe consignar, que no hay casos en estudio.

Esto significa que Jujuy mantiene un total de 5 casos positivos, de los cuales 3 recibieron el alta y se encuentran bajo seguimiento epidemiológico en sus hogares y 2 continúan en tratamiento en el hospital “San Roque”.

En este marco, el gobernador Gerardo Morales señaló “Llevamos 14 días sin casos producto de lo que hace el COE, acciones y el pueblo. Es muy importante pero precario, estamos aflojando en algunos lugares, es como que nos dicen que hace 14 días no hay y estamos más seguros, es un hito importante pero es precario porque no tenemos demasiada certeza porque no tenemos un testeo universal”.

En cuanto a la posibilidad de flexibilizar la cuarentena dado que Jujuy lleva 14 días sin reportar casos, el mandatario enfatizó explicó que esta alternativa por el momento resulta imposible. “Hoy no estoy en condiciones de hacerlo, mañana quizás si. Nos reunimos con los gobernadores y estamos trabajando con el Ministro “Wado” De Pedro y Santiago Cafiero para establecer actividades”, precisó.

En este sentido, aseguró que este fin de semana se comunicarán las nuevas medidas. “El anuncio será mañana o el domingo a más tardar. El domingo Sadir (Ministro de Hacienda de Jujuy) hará un informe de la situación económica que es muy difícil, sobre todo la fiscal”.

Posteriormente, se detalló que actualmente hay 1518 personas en vigilancia epidemiológica, de las cuales 799 cumplieron la cuarentena prevista por protocolo de seguridad.

En cuanto a la adquisición de 6 mil test rápidos, el embarque está listo en China y se espera transportar los kits en el vuelo de Aerolíneas programado para la semana próxima.

Siguen los traslados de trabajadores golondrina

En distintos establecimientos se encuentran hospedadas 1100 personas arribadas de otras provincias. Se sumó el aporte del Obispado de Jujuy y del Colegio El Salvador.

Para mañana sábado 18, está programado el arribo de 2 colectivos con más trabajadores golondrina.

Cuidado de las fronteras y rutas

Se realizaron recorridas por zonas de fronteras, como así también rutas provinciales y nacionales, según lo acordado con autoridades de Salta. Los controles en los caminos vecinales son fundamentales para sostener el registro sin casos de coronavirus.

En el control de Pampa Blanca, una camioneta intentó evadirse mediante una maniobra de sumo riesgo para el personal de Salud y de Seguridad allí apostado, pero finalmente fue capturada y sus ocupantes fueron demandados penalmente.

Precios y multas

Se efectuaron mil inspecciones a establecimientos comerciales. Suman $3.300.000 en multas labradas especialmente a supermercados.

Asimismo, se observa una regularización de precios máximos sugeridos.

También se intensificaron los controles sobre bocas de cobro, a fin de evitar comisiones.

Se trabaja con la Nación en la aprobación de protocolos de PyMEs.