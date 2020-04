Transmitieron un video pedófilo en una conferencia universitaria en Neuquén

El sábado por la mañana en medio de una videoconferencia a través de la plataforma Zoom, un hacker se infiltró y proyectó un video de pornografía infantil a 152 personas.

La reunión fue organizada por la Universidad de Flores (Uflo) regional Cipolletti y Neuquén. En el transcurso de la conferencia se proyectó durante dos minutos un video sin sonido de una nena siendo atacada sexualmente hasta que los organizadores cortaron la conexión.

El vice rector de la Uflo dijo que "Los profesores de arquitectura eran quienes coordinaban la actividad y por las 11.30 uno de los participantes de la reunión, que entendemos que no era un usuario legítimo, tomó el control de la charla pese a no tener las facultades porque no era el anfitrion, y comenzó a transmitir contenido de pornografía infantil por un par de minutos".

Aunque se haya tratado de la versión paga (premium) de la plataforma, el link de acceso a la reunión circulaba por mails y por redes sociales, ya que era un evento público.

“Fue muy desagradable y shockeante para todos. Queda una sensación de vulnerabilidad bastante importante”, agregó.

Las autoridades de la institución expresaron su repudio por los hechos gravísimos ocurridos, y aseguraron que ya realizaron la denuncia en la Fiscalía Federal N° 1 con asiento en Neuquén. Su titular Miguel Ángel Palazzani confirmó a Río Negro que recibió la presentación.

Además se comunicó lo sucedido al proveedor de la plataforma Zoom y se le solicitó que "arbitre las medidas a su alcance para facilitar todo dato que sea de utilidad".