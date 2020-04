Grave denuncia contra policías por abusar sexualmente de una joven trans

Un grave caso de abuso sexual a una chica trans se denunció hace unos días en Libertador General San Martín contra efectivos de la policía que en un principio realizaban controles por el cumplimiento de la cuarentena.

La joven de 19 años relató ante medios de comunicación lo referido. "Estábamos afuera de la casa de una de mis amigas y en un momento aparece la Policía y empiezan a revolear las sillas en las que estabamos". "Me llevaron a la cancha que está a la vuelta y me bajaron el pantalón. Me dijeron que así me iban a volver macho", contó la víctima, y agregó: "La mujer policía me tocaba mis partes de adelante y me querían meter la cachiporra por atrás".

Según la víctima no fue la primera vez que sufrió un abuso de este tipo por parte de la policía. "Antes, en la brigada me hicieron tener relaciones con otra chica trans mientras ellos grababan y se reían. Tengo miedo de salir a la calle", concluyó.

La chica tiene el acompañamiento de representantes de la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Derechos Sociales (ANDHES) y el Movimiento Ailen Chambi, que el viernes último denunciaron este hecho ante el Ministerio de Seguridad de la provincia y pidieron al gobierno de Jujuy que se inicie una investigación administrativa, se aparte de la fuerza a los policías involucrados y se garantice la seguridad de la denunciante.

El delegado del INADI en Jujuy, Walter Méndez, destacó que haya una articulación “con otras organizaciones y organismos de ddhh” para prevenir que no vuelva a suceder un hecho similar. “La gravedad de lo sucedido no se puede tolerar”, sostuvo ante la consulta de Presentes. Añadió que con ANDHES y el Movimiento Ailen Chambi están trabajando para exigir a la Policía “cuál sería el compromiso de la fuerza de seguridad para que eso no se repita”.

Por otro lado, el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género acompaño a la víctima en presentaciones formales en los Tribunales de la ciudad de San Pedro, a cuya jurisdicción corresponde Libertador. Desde el Consejo se indicó a Presentes que también brindarán asistencia psicológica y que la patrocinarán en una querella, si es que decide hacerla. El Consejo informó que en lo que lleva de funcionamiento de los Centros de Atención Integral, recibieron 160 llamados denunciando situaciones de violencia institucional o desamparo de integrantes de la comunidad LGTTTBIQOA+.

La abogada Manestar destacó que en los controles por la pandemia ven “muchos hechos de abuso policial”. En este marco, lo que sufrió la joven “tiene que ver con su condición de identidad de género, con que las mujeres trans sufren de manera sistemática violencia por parte de la fuerza, y también tiene que ver con que en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, el estado provincial al implementar políticas paliativas de corte totalmente punitivo represivo, como que agrava aún más la situación”.

Fuente: Agencia Presentes.