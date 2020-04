Queman la camioneta de una médica en La Rioja al dar positivo de Coronavirus

Una médica en la provincia de La Rioja sufrió un violento y cobarde ataque durante la madrugada del día de hoy. La profesional llamada Claudia Salguero, médica riojana que cumple funciones como Jefa de Terapia intensiva en el Hospital Enrique Vera Barros, sufrió un atentado a su vehículo familiar.

La doctora, que fue confirmada con Covid-19, cumple la respectiva cuarentena lejos de su domicilio. Sin embargo, algunos vecinos se acercaron a la vivienda familiar, donde actualmente se encuentran el marido y la hija de Claudia, y quemaron su camioneta dejando un mensaje.









“Mi hija se despertó en la madrugada y se dio con la camioneta en llamas y ese cartel. Me llamó angustiada y contó lo ocurrido, y yo sin poder acompañarla porque desde que me detectaron el Covid positivo, no me moví desde el domicilio en el que me encuentro, excepto para los controles, por eso es que no comprendo estas cosas, los que me conocen saben de mi trabajo, de lo que brindo día a día“, expresó muy afligida Claudia, que también utilizó las redes sociales para difundir el hecho.

De esta forma continúan los ataques sin sentido a los médicos que arriesgan su vida por cuidarnos y protegernos, algo que se repitió en varios puntos del país, pero también en otros países como México y España.