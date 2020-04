Alberto Fernández descartó una rebaja salarial en el Gobierno

El Presidente no recortará el sueldo de sus gabinete como hicieron Rodríguez Larreta y ocho provincias; se enfoca en un esquema de levantamiento del asilamiento social focalizado en algunas provincias

El presidente Alberto Fernández volvió a descartar de plano la idea de una rebaja de salarios en el Gobierno como hicieron otras provincias y se concentra en estas horas en el armado de un esquema focalizado para instrumentar el levantamiento de la cuarentena en algunas provincias a partir del lunes.

El rechazo reiterado a una eventual rebaja de sueldos en el Poder Ejecutivo volvió a surgir en estas horas después de que en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta decidieran avanzar con una poda salarial de sus funcionarios para dar respuesta a la crisis de coronavirus en el país.

Sin embargo, desde la Casa Rosada fueron tajantes: “No estamos pensando en una rebaja de salarios. Los gobernadores que lo hicieron están en sus facultades para hacerlo. No vamos a opinar de eso. Nosotros trabajamos con mucho compromiso y honestamente”, expresó hoy a Infobae un allegado al Presidente.

Hasta ahora ya hay ocho provincias que adoptaron rebajas de sus gobernadores o funcionarios en diferentes modalidades como gesto hacia una sociedad que está en plena crisis por la pandemia. Ayer, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti anunció que se rebajará un 45% de su salario. Se sumó a los gobernadores de Jujuy, Salta, Entre Ríos, Misiones, La Rioja, Mendoza, Corrientes y San Juan que ya habían adoptado un recorte de sueldos o donaciones de salarios para atender la crisis sanitaria en esos distritos.

Cuando surgió esta idea de parte de los legisladores de Cambiemos, el Presidente fue categórico al sostener: “Yo tengo un gobierno de ministros y funcionarios que no tienen fortunas, no tiene bienes en el exterior, no tienen empresas, viven de sus sueldos”. A la vez, Fernández calificó de “hipócritas” y “populistas” a los diputados que impulsaban el recorte de haberes.