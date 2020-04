Su novia lo apuñaló en una pelea y a las pocas horas volvió con ella: "Acá estoy con mi tóxica"

El fin de semana el nombre de Gastón Cuevas apareció en la sección de policiales de los diarios de San Juan después de que su novia lo apuñalara en en medio de una discusión. Sin embargo, el hombre no solamente no hizo la denuncia sino que pocas horas después del incidente volvió a ser noticia por un polémico posteo en las redes.

Todo empezó el sábado, cuando el albañil de 28 años quiso romper la cuarentena para ir a jugar a las cartas con sus amigos. "Ella me dijo que no iba a ir a ningún lado sino me iba a apuñalar", contó entonces a Diario de Cuyo.

Los dos habían estado bebiendo alcohol y en minutos la pelea pasó de las palabras a la acción y todo se salió de control. “Mientras discutíamos me enterró un tramontina. Me quedó clavado, yo me lo saqué. El chorro de sangre que largaba era impresionante", remarcó Cuevas.

El albañil se desmayó tras ser apuñalado por la mujer y cuando despertó estaba en un hospital. "Me dijeron que en la ambulancia me hicieron RCP porque no respiraba”, contó el hombre, y precisó que el cuchillo, de milagro, no tocó la arteria aorta.

"Me podría haber matado", sentenció Cuevas.

Lo cierto es que dos días después, ya recuperado de su herida y sin haber presentado ninguna denuncia por la agresión, volvió con su pareja y subió una foto junto a ella en su perfil de Facebook. “Con mi tóxica, métanse en sus vidas”, fue la llamativa frase que usó el albañil para hacer púbica su reconciliación.

fuente: la gaceta de San Juan