Horóscopo del 22 de abril del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Disfruta la relación sin complicarte. Pierdes mucho tiempo pensando en los problemas en vez de buscar soluciones. Si estás solo, conocerás a alguien interesante.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Un amigo te ayudará a resolver un problema. Posibilidades de hacer negocios con un conocido. Tendrás que lidiar con una situación familiar desagradable.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Cuida tu piel y usa productos de calidad. Relájate y come mejor esta semana. Evita los abusos y ejercítate un poco. No puedes estar acostado todo el día, no es parte de tu naturaleza.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Semana confusa en la que pensamientos negativos pueden causar estancamiento. Prueba con nuevas estrategias. No permitas que esa cotorra mental te atormente, cuando suceda, bloquéala.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Ten cuidado con inversiones arriesgadas. No es momento adecuado para tomar decisiones financieras. Complicaciones con documentos bancarios que demoran en solucionarse.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Estarás algo inestable a nivel sentimental. Si no tienes pareja es posible que te sientas un poco solo. Busca compañía sincera y no pierdas el tiempo con personas que te hacen sufrir.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Tu vida social estará un poco apagada los próximos días. Aunque no puedas ver a tu familia o a tus amigos hazles saber lo mucho que los quieres y extrañas. Para eso están el teléfono y las redes sociales.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Te sientas increíblemente vital. Aprovecha esa energía para organizar y limpiar tu hogar. Despejar tu ambiente te ayudará a mejorar cada aspecto de tu vida.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Si sientes que estás atrasado en tus proyectos, no dudes en buscar ayuda en tus compañeros o socios. Los resultados te dejarán más que satisfecho.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Aunque se presentarán muchos gastos, el dinero no faltará. No te preocupes en exceso por lo material. Ser feliz con lo que tienes te ayudará a construir un mejor futuro.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Reestablecer amores del pasado no te conducirá a ninguna parte. Piensa que si esa persona dejó de ser parte de tu vida es por una razón. Es mejor estar solo que mal acompañado.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Un amigo cercano podría decepcionarte. No le des mayor importancia a esa situación. Soltar y perdonar es la clave. En un futuro cercano surge una idea brillante en medio de una crisis.





(Vanidades)