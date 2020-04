Darán elevadas multas para quienes circulen en los días que no les corresponde

El Ministerio de Seguridad de Jujuy informó que quienes circulen los días que no les corresponde según su terminación de DNI podrán ser multados con entre 40 mil y 340 mil pesos, ya que incumplen la cuarentena. Es importante tener en cuenta que el cobro de los mil pesos no es la única sanción por romper el aislamiento, luego continúa el proceso contravencional que implica multas de los valores arriba expuestos.

Desde hoy rige la medida de salida a la vía pública de acuerdo al último número del documento. Hoy y el viernes del toca a los impares (1, 3, 5, 7 y 9), y el jueves y sábado a los pares (0, 2, 4, 6 y 8).

Cabe recordar que las personas que trabajan en actividades esenciales y están exceptuadas por las normativas nacionales y provinciales no están contempladas en esta nueva disposición, es decir que pueden hacer sus tareas diarias sin importar su número de DNI.

Otro punto a resaltar es que las únicas actividades avaladas para la población en general, que debe respetar los días de circulación, son compras en comercios habilitados, la realización de trámites y de actividades físicas (trotar o caminar) en espacios abiertos. No se permiten reuniones, fiestas ni otro tipo de acciones, ya que la cuarentena sigue vigente.

CRONOGRAMA DE SALIDAS

Desde el 22 de abril:

Números impares: miércoles 22 y viernes 24

Finalización pares: jueves 23 y sábado 25

Desde el 27 de abril:

Empiezan pares: lunes 27, miércoles 29 y viernes 1 de mayo

Impares: martes 28, jueves 30 y sábado 2 de mayo

«Solo podremos circular 3 días a la semana, si no tengo autorización para salir porque no me toca, no puedo ir ni al supermercado ni farmacia, solo los días que me corresponde», detalló Gerardo Morales.

División por números pares e impares

· Finalización par: 0 – 2 – 4 – 6 – 8

· Finalización impar: 1 – 3 – 5 – 7 – 9