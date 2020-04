Palpalá: Se reprogramó la habilitación de la Feria Minorista

El intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, durante la jornada anunció que desde mañana, de 10 a 18, comenzaba la habilitación parcial de la Feria Minorista del barrio 18 de Noviembre cumpliendo con todos los requerimientos de seguridad e higiene que indica el COE para su continuidad durante la pandemia del COVID-19, pero un grupo de feriantes imposibilitaron la reapertura que será reprogramada.

Tras los trabajos realizados en horas de la tarde desde la Secretaría de Obras y Servicios de Obras Públicas al mando de Elvio Tolaba, se procedía al sorteo de los 100 feriantes que en un principio habían aceptados las condiciones desde el gobierno provincial que sólo autorizara la venta de frutas, verduras, mercadería y artículos de limpieza, con un máximo de 100 puestos en el predio para respetar el distanciamiento dentro de la emergencia sanitaria. Sin embargo, esa postura cambió en la tarde, y divididos en la decisión con discusiones sin argumentos ni priorizando la salud, opacaron lo que iba a ser el azar provocando diferencias entre ellos mismos si brindar garantías a que mañana se desarrolle con normalidad la actividad prevista.





La reactivación de la misma dependerá del cumplimiento de las normas de bioseguridad y para no facilitar observaciones negativas por parte del COE provincial.

Ezequiel Ortiz, secretario de Gobierno de la comuna siderúrgica, expresó que “durante toda la mañana charlamos con todos los feriantes donde habíamos llegado a un acuerdo y por la tarde nos encontramos con otra disposición donde imponen exigencias, la cuestión es rehabilitar servicios porque entendemos que hay fuentes laborales que son día a día, pero no podemos habilitarlos en su totalidad porque nos respaldamos en un decreto Nacional que debemos cumplir”, agregando que “por eso le dimos la posibilidad a que puedan hacer cambios de rubros lo que vendían ropa y otros tipos de cosas que no tenían que ver con los esenciales como frutas, verduras, mercadería y artículos de limpieza pero nos encontramos con una divisiones que realmente perjudicaron a los que querían, pero no están dadas las condiciones porque habrá agresiones entre ellos donde deberá intervenir la Policía”.





El funcionario contó que “sufrieron amenazas entre ellos mismos y sólo había que entender que íbamos a empezar con 100 personas y si podíamos pasar la prueba piloto, la pasábamos, pero había sólo 130 inscriptos a quienes se les solicitó hacer el sorteo entre los 130 pero tampoco querían. Es una cuestión de actitud y no del Municipio que teníamos todo porque ya se habían comenzado con las obras y a acondicionamiento”. Por último remarcó que “creo que es el momento que ellos deben reflexionar porque se nota esa división y esto se reprogramará”, sintetizó.