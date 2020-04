Diputados jujeños sesionarán con barbijos y sin asesores ni secretarios

Lo acordado la semana pasada por los presidentes de los bloques y el titular de la Legislatura de Jujuy, Carlos Haquim, se concretará este jueves cuando se retome la actividad parlamentaria con una sesión que fue convocada para las 15:00 y que será transmitida vía Internet por YouTube y la red social Facebook.

En todo momento se observará estrictamente las medidas sanitarias preventivas y así será como a su llegada a la sede de la calle Gorriti, los diputados deberán someterse al control de temperatura corporal y deberán estar equipados con sus respectivos barbijos.

En efecto, la Cámara de Diputados de la Provincia sesionará esta tarde “cumpliendo con un estricto protocolo sanitario” estipulado por el Departamento Médico de ese Poder y ajustado a las normativas dictada por el Comité Operativo de Emergencias – Coronavirus (COE).

Voceros oficiales adelantaron que por efecto de esos lineamientos, “la sesión se desarrollará con un mínimo personal en el recinto” y la participación del Presidente de la Cámara, los miembros de los diferentes bloques legislativos y los secretarios parlamentario y administrativo.

“A todos se les realizará registro de la temperatura corporal en el ingreso” al edificio y deberán cumplir con el uso de barbijos sociales de manera permanente, se informó asimismo.

De acuerdo a las instrucciones incluidas en el protocolo sanitario, “durante la emergencia sanitaria no se permitirá la presencia de ninguna persona que no esté autorizada para la realización de las sesiones”, lo que incluye a secretarios de bloque y asesores, que no podrán ingresar al recinto.

A su vez, el personal autorizado y los legisladores deberán observar la distancia mínima de 1,5 metros, la utilización de alcohol en gel, el lavado de manos y la prohibición de fumar en todo el ámbito de la Legislatura, entre otras medidas.

En Jujuy, ante síntomas de fiebre, tos, malestar general y dificultades respiratorias, llamar al 0 800 888 4767 o al 0800 777 7711.

(Vía Jujuy)