Masivo rechazo de prestigiosos intelectuales al confinamiento agravado para mayores de 70

Los mayores de 70 años deberán pedir permiso para salir a la calle. Así lo dispuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en una medida que entrará en vigencia este lunes. Ni bien se conoció la decisión, respetados intelectuales, así como voces calificadas del Derecho, expresaron su rechazo, en algunos casos en muy duros términos.

El escritor Marcos Aguinis consideró que la cuarentena inicial dispuesta por el gobierno nacional “fue oportuna y positiva”, pero aún comprendiendo que responde a “la facilidad de contagio y a que son más débiles frente a la enfermedad”, sostuvo que la restricción a los mayores de 70 "fue planteada en forma inadecuada, porque parece considerarlos como un sector condenable de la sociedad, un sector que molesta”.

“Son medidas que, además de incómodas, denigran a los mayores. Esto debió plantearse de otra forma, como una actitud de respeto y del cuidado que merecen, para protegerlos y no para denigrarlos”, completó en diálogo con Infobae.

En un sentido similar se pronunció Graciela Fernández Meijide: “Los mayores sabemos de nuestra fragilidad, pero no es prohibiendo que van a lograr que nos cuidemos mejor. Nunca las prohibiciones o restricciones de este tipo son buena idea”. “Esta es, además, una medida absurda, e impracticable”, subrayó la ex integrante de la Conadep.

“Hay detrás de esta idea ─que el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, hoy ni siquiera podía justificar, lo que me hace pensar que no fue idea suya─ una vibra autoritaria frente a la que reacciona cada fibra de mi cuerpo”, añadió en una columna de opinión publicada en Clarín.

Y desafió: “A mí, que me detengan, a ver dónde me mandan. ¿Van a amontonarnos dónde? Hay una tendencia autoritaria contra la que visceralmente todas mis células reaccionan. Ojalá esta ocurrencia de alguno sea revisada y no llegue a ponerse en práctica en los hechos”.

“Protección SI. Prisión domiciliaria NO”. Esa fue la consigna que eligió Alcira Argumedo para expedirse sobre el tema en las redes sociales. “Miren que los mayores de 70 fuimos los jóvenes de los 60´. Vamos a resistir: no nos encerrarán!!! (sic)".

El mismo tono empleó el periodista y analista económico Dardo Gasparré. “No tramiten ningún permiso. Que la policía tenga que detener a 100.000 viejos por día”, manifestó desde su cuenta de Twitter.

“Con la misma indiferencia conque hoy se analiza la prisión domiciliaria de los viejos, fue creciendo el nazismo hitleriano”, lamentó. “¿Qué disposición autoriza a Rodríguez Larreta a infringir los artículos 14 y 16 de la Constitución Nacional? ¿Y la interpelación e indagación policial en base a la apariencia o vestimenta?”, se preguntó en otro mensaje.

Juan José Sebreli atendió el teléfono a este medio para exponer sus consideraciones. “Me parece un disparate", lanzó. El prestigioso intelectual recordó que no es opositor, que votó a Horacio Rodríguez Larreta y que quizás lo seguirá haciendo. Pero cree que en este caso el mandatario porteño se equivocó.