Ocaña le reclamó al Gobierno que informe sobre la situación de los geriátricos

La diputada nacional Graciela Ocaña (Juntos por el Cambio) reclamó hoy al gobierno nacional que informe sobre la situación de los geriátricos ante los casos confirmados de coronavirus y "la especial vulnerabilidad de este grupo etario" ante la pandemia.

La presentación de la legisladora se produjo luego de que en al menos tres geriátricos de gestión privada ubicados en la ciudad de Buenos Aires se reportaran varios casos de la Covid-19, uno de los cuales fue confirmado tras el fallecimiento de un hombre.

A través de un pedido de informes, la presidenta de la Comisión de Personas Mayores solicitó al Ejecutivo que "indique cuántas residencias hay en el país, diferenciando por jurisdicción y si se trata de establecimientos públicos o privados, así como también cuáles son las autoridades regulatorias de estas residencias en cada provincia".

"Está comprobado de la experiencia internacional de países como Italia y España que el 40 por ciento de las muertes en adultos mayores por coronavirus se originan en geriátricos, por eso pedimos un protocolo especial y controles exhaustivos", dijo la diputada nacional.

En ese sentido, la ex funcionaria agregó: "Ya hemos presentado varios pedidos de informes a las autoridades, al PAMI, quien todavía no respondió al pedido presentado el 13 de marzo porque este fenómeno también se está produciendo en el país, ya que todos controlan, pero no se sabe quién se hace responsable".

"Además de las muertes por coronavirus, se originan problemas en su salud y muchas veces también llega a la muerte por otros motivos. Queremos conocer en qué situación están", completó.