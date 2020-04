Estudiante brinda clases de apoyo a niños del norte en medio de la pandemia.

Barrancas se llama el pueblo que pertenece al departamento Cochinoca y en el que Yamil Alejo de 21 años realiza un gesto solidario y bondadoso con los niños del lugar, apoyándolos con sus tareas escolares durante este período de cuarentena en el que no pueden ver a sus maestros y tienen problemas para acceder al material.

Cumple la función de ser un maestro para ellos pero también la de un amigo que los aconseja sobre cómo es la vida en la ciudad capital ya que el adolescente estudia en la Facultad de Ingeniería de la Unju y al respecto aseguró que fueron duros los cambios que hubo en su vida para poder adaptarse al ritmo de la universidad.

Los pequeños llegan a su casa desde diferentes lugares del pueblo y de otros aledaños para pedirle que les explique lo que los docentes les mandan. "Ellos me buscan, me tocan la puerta y los hago entrar a la casa de mis papás para enseñarles. Pero también lo hago al aire libre en algunas oportunidades", mencionó Alejo en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

Ellos tienen diversos problemas, "les cuesta acceder a la señal de internet porque hay lugares que no agarra nada. Hay una red digital que está en muchos pueblos y ellos se conectan pero al estar cerrada la escuela los chicos se conectan desde afuera, alrededor del establecimiento. Me comentan también que los profes mandan tarea pero no la explicación bien hecha y eso les complica mucho porque no entienden, entonces yo trato de guiarlos", dijo.

Asimismo, comentó que otra cosa que lo llevó "a poner un poco de mi para los demás fue que cuando yo estudiaba acá tenía otro punto de vista, otra forma de pensar que es muy distinta a la ciudad. Cuando fui para allá me di con una pared porque es muy distinto a lo que yo estaba acostumbrado, por eso yo además de enseñarles sobre las materias que ellos precisan lo que hago es hablarles sobre cómo es allá, la capital, y lo que tienen que saber para estar preparados. Quiero que ellos tengan una mentalidad más global y traer lo de la ciudad para acá, para que se familiaricen y cuando vayan no les cueste tanto adaptarse".

Busca un espacio

Contó que tiene un poco en mente que es abrir un centro para chicos de todas las edades que vayan y él pueda enseñarles bien, "quiero darles lo que yo aprendí y lo que yo he visto desde mi experiencia. Para que ellos se sientan orientados para que no tengan mayores problemas el día de mañana y tengan el conocimiento básico", aseguró.

Son chicos de primaria y adolescentes de secundaria los que acuden a la solidaridad del joven que se conectan por redes sociales o lo buscan. "Los que viven lejos me preguntan por WhatsApp a través de mis familiares que estás en esos lugares y bueno me mandan foto de la consiga y problemas, después yo les mando la explicación, también cuando salgo del pueblo si se da la oportunidad de explicar lo hago y en esos casos no tengo un lugar como la casa de mis padres entonces lo hago en el suelo o sentado en una piedra, no tengo problema".

Diversos problemas para educarse

El estudiante explicó que los chicos de esa zona tienen diversas dificultades que se intensificaron desde la aparición de la pandemia. Al respecto Yamil Alejo manifestó que “los profes no llegan a explicar claramente a los chicos o quizás no tienen los medios para poder comunicarse como ellos necesitan a fin de que el contenido llegue hacia ellos de la mejor manera y puedan entender todo”. Siguió diciendo que “por ejemplo, el fin de semana pasado fui a un pueblito que se llama Pozo Colorado, y allí se comunican por una red de internet que es educart.com, esa red es de la escuelita y casi la mayoría hace uso de ella por eso en ciertos momentos se vuelve lenta, además la escuela está cerrada, y los que se conectan lo hacen desde afuera y a veces pasan frío, vientos, calor, etc. Cuando fui, un chico me pidió que le expliqué matemáticas de primer año de la secundaria, ya había descargado el material que le mandó el profesor, entonces lo ayudé”.

“Ellos solos descargan el material, lo leen y después tienen que hacer la tarea, no hay un explicación propia del profesor, o quizás sí la haya pero como el internet es lento no pueden conectarse a una clase online o descargar videos y esas cosas como lo hacen otros estudiantes que sí poseen un buen acceso al internet en la provincia. En casi la mayoría de los pueblos hay una red que es la del escuela y deben aprovecharla al máximo para poder seguir estudiando”, finalizó.

Sobre Barrancas

Barrancas fue fundada en octubre de 1919 y también el pueblo es conocido como Abdón Castro Tolay, que fue un maestro que decidió trasladar una escuela primaria, la Nº 279, desde el paraje de Colorado, a unos 6 kilómetros de distancia al lugar actual del pueblo.

fuente: el tribuno