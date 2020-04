Leemos con los más chicos: "Monigote en la arena"

La literatura es una rama de las artes que puede estar presente en cualquier momento de nuestra vida desde que somos niños y sin límite de edad. En el mundo actual donde está tan presente lo digital, podemos utilizar las herramientas multimedias para acercarnos a este arte maravilloso.

En estos días que vivimos encerrados en casa por la cuarentena establecida a nivel mundial, producto del la pandemia por Coronavirus, se puede hacer difícil llevar la vida cotidiana con normalidad; en el Diario Aquí Jujuy somos conscientes de ello, por lo que ofrecemos algunas lecturas a fin de hacer más ameno el contexto en el que estamos inmersos.

En esta oportunidad presentamos algunos cuentos para ser leídos con los más chicos. Remarcamos esto de ser leídos con los más chicos, porque los grandes también podemos disfrutar cuentos que estimulen nuestra imaginación, y podamos sentirnos niños nuevamente; en otras palabras, la niñez no es una etapa, sino un aspecto que poseemos a lo largo de nuestra vida, que se estimula con la imaginación, el descubrimiento, la sorpresa, entre otras cosas.

Monigote en la arena

La arena estaba tibia y jugaba a cambiar de colores cuando la soplaba el viento. Laurita apoyó la cara sobre un montoncito y le dijo:

—Por ser tan linda y amarilla te voy a dejar un regalo —y con la punta del dedo dibujó un monigote de seda y se fue.

Monigote quedó solo, muy sorprendido. Oyó como cantaban el agua y el viento. Vio las nubes acomodándose una al lado de la otra para formar cuadros pintados. Vio las mariposas azules que cerraban las alas y se ponían a dormir sobre los caracoles.

—Hola —dijo monigote, y su voz sonó como una castañuela de arena.

El agua lo oyó y se puso a mirarlo encantada.

—Glubi glubi, monigote en la arena es cosa que dura poco —dijo preocupada y dio dos pasos hacia atrás para no mojarlo—. ¡Qué monigote más lindo, tenemos que cuidarte!

—¿Qué? ¿Es que puede pasarme algo malo? —preguntó monigote tirándose de los botones como hacía cuando se ponía nervioso.

—Glubi glubi, monigote en la arena es cosa que dura poco —repitió el agua, y se fue a a avisar a las nubes que había un nuevo amigo pero que se podía borrar.

—Flu flu —cantaron las nubes—, monigote en la arena es cosa que dura poco. Vamos a preguntar a las hojas voladoras cómo podemos cuidarlo.

Monigote seguía tirándose los botones y estaba tan preocupado que ni siquiera probó los caramelitos de flor de durazno que le ofrecieron las hormigas.

—Crucri crucri —cantaron las hojas voladoras—. Monigote en la arena es cosa que dura poco. ¿Qué podemos hacer para que no se borre?

El agua tendió lejos su cama de burbujas para no mojarlo. Las nubes se fueron hasta la esquina para no rozarlo. Las hojas no hicieron ronda. La lluvia no llovió. Las hormigas hicieron otros caminos.

Monigote se sintió solo solo solo.

—No puede ser —decía con su vocecita de castañuela de arena—, todos me quieren pero porque me quieren se van. Así no me gusta.

Hizo “cla cla cla” para llamar a las hojas voladoras.

—No quiero estar solo —les dijo—, no puedo vivir lejos de los demás, con tanto miedo. Soy un monigote de arena. Juguemos, y si me borro, por lo menos me borraré jugando.

—Crucri crucri —dijeron las hojas voladoras sin saber qué hacer.

Pero en eso llegó el viento y armó un remolino.

—¿Un monigote de arena? —silbó con alegría—. Monigote en la arena es cosa que dura poco. Tenemos que hacerlo jugar.

“Cla cla cla”, hizo monigote porque el remolino era como una calesita.

Las hojas voladoras se colgaron del viento para dar vueltas.

El agua se acercó tocando su piano de burbujas.

Las nubes bajaron un poquito, enhebradas en rayos de sol.

Monigote jugó y jugó en medio de la ronda dorada, y rió hasta el cielo con su voz de castañuela.

Y mientras se borraba siguió riendo, hasta que toda la arena fue una risa que juega a cambiar de colores cuando la sopla el viento.

FIN

Laura Devetach

Sobre la Autora: Laura Devetach es una escritora, poetisa y docente argentina, nacida en la provincia de Santa Fe en el año 1936. Se especializa mayormente en literatura para niños. Es autora de libros como La torre de cubos (1966), Monigote en la arena (1975), Para que sepan de mí (1987), entre otros.