Cercado perimetral en el "Centro de abastecimiento mayorista" de Palpalá

La Municipalidad de Palpalá mantiene firme las obras de infraestructura, segunda etapa, en el Centro de Abastecimiento Mayorista Regional “Gran Jujuy” ubicado en el barrio Antártida Argentina.

Al respecto, Jorge Rojas, director de Hábitat, Tierra y Vivienda, brindó un panorama de la ejecución de las obras que se vienen realizando, expresando que “venimos trabajando con el desarrollo de la infraestructura dentro del predio del Centro de Abastecimiento Mayorista. Hemos empezado con la segunda etapa del cercado perimetral, la apertura de calles, la consolidación tanto del playón de ventas como de la playa de estacionamiento. Se han incorporado las unidades de los módulos conteiner de oficina, en donde tenemos espacios para control comercial, bromatología y desinfección, el área de administración, la garita de seguridad y el área de control de estacionamiento”, sostuvo en primera instancia.

Luego, comentó pormenores de la iniciativa del proyecto, resaltando que “este es un proyecto que teníamos desde el inicio de gestión, y en virtud de la emergencia sanitaria y la necesidad y urgencia del abastecimiento, este proyecto surgió mucho antes de lo previsto pero estaba dentro de nuestra cartera de trabajo para los cuatro años de gestión. No estamos improvisando sino todo lo contrario, tanto las distintas áreas, como la Secretaria de Obras Públicas como la de Servicios, como el área de Desarrollo también, teníamos pensado generar este Centro de Abastecimiento Mayorista dentro de Palpalá”.

En otra parte, Rojas resaltó que “hoy el Centro tiene un importante avance de obra, logrando concentrar gran parte de la venta de la Región del Gran Jujuy y que esperan que siga dando buenos resultados”. Finalmente, destaco que “la compra siempre va a ser mayorista, esto lo queremos dejar bien en claro. Y de alguna manera que también aquellos que se acerquen al centro, entiendan que solamente se compra por mayor. Paquetes, cajones o bolsas, en los de alguna manera no se pueden realizar fraccionamientos. Tratando de no poner en compromiso a los proveedores para que no sean sancionados y no sean notificados con la desafectación dentro del predio”, cerro el funcionario.