Tucumán: una adolescente pudo filmar a su abuelo cuando la acosaba

Una adolescente de 16 años tucumana denunció a través de la red social Facebook el horror que le tocaba vivir en la casa paterna, dónde sufría acoso sexual y abuso por parte de su abuelo de 71 años. La chica es oriunda de la zona norte de San Miguel de Tucumán, quedó en la casa de su padre cumpliendo el aislamiento social, en ese momento comenzó a sufrir un acoso sexual permanente por parte de su abuelo paterno. Primero decidió contarle a su papá lo que estaba pasando pero no le creyó, ante esta situación la joven recurre a su mamá que le compra un celular para que pudiera grabar la situación e inmediatamente hace la denuncia en la comisaría de Los Pocitos.

La chica con un extenso texto decide publicar la grabaciones dónde se puede ver como el hombre de 71 años se acerca a su cama y le susurra en reiteradas ocasiones pedidos se connotación sexual.

“Tengo 16 años y desde hace un par de meses atrás vengo recibiendo acoso por (parte de) mi abuelo. Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío u ofrecerme plata para acostarme con él. Hoy hace 10 minutos pasó lo que está grabado en video. No dije nada antes por miedo porque mi papá no me creyó. Decidí hacer esta publicación así cuando mi papá la vea se dé cuenta del error que cometió al no creerme. No grabé antes. Como ya muchos me conocen no tenía celular hasta hace unos días que mi mamá me compró uno para que pudiera grabarlo. Tengo muchísimo miedo de lo que pueda pasar después de publicar este video, pero como la Justicia no hizo nada, prefiero hacer justicia social.

Pongo el video para los que no vayan a querer creerme. No sé su edad exacta, pero sé que tiene más de 70 años. Muchos me dirán que lo provoqué, que es por mi forma de vestir, etc. ¡Pero no! Nunca le insinué nada… y más allá… no debería sentir atracción por su nieta”.

La joven termina su posteo que fue acompañado por varios videos dónde muestra la situación que le tocaba vivir, “Espero que a ninguna le pase esto porque la verdad es un horror convivir con esta lacra. Es mi abuelo pero no se merece el respeto ni el de nadie.

¿Me ayudarían a compartir? Gracias”.



Apenas se hicieron públicos los videos el tío fue a rescatar a la chica de la casa paterna, y con la denuncia realizada previamente, tomó intervención la fiscalía de delitos contra la integridad sexual que está a cargo de la Dra. María del Carmen Reuter quien pidió la detención del hombre, que se encuentra detenido actualmente. Tanto los posteos de la menor, como los videos forman parte de la causa contra su abuelo por acoso sexual.