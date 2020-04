Qué equipos se clasificarán a la Libertadores y Sudamericana tras la suspensión de la temporada

La oficialización que hará el Comité Ejecutivo de dar por finalizada la temporada del fútbol argentino de Primera División, provocará que las plazas para las Copas internacionales 2021 deban dividirse por las fechas disputadas. Así lo confirmó Claudio Tapia, presidente de la AFA, este medodía.

Por tanto, y según los números, los primeros cuatro -Boca, River, Racing y Argentinos- tendrán su lugar en la Libertadores, a la espera de los dos cupos restantes (Copa de la Superliga y Copa Argentina).

Esas dos plazas se disputarían en cancha con un formato de torneo a definir que todos esperan se pueda disputar desde septiembre, si la pandemia lo permite.

En tanto, los equipos que jugarán la Copa Sudamericana son: Vélez, San Lorenzo, Newell s, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia y Lanús. Ellos terminaron en las posiciones que van desde el quinto al décimo puesto.

Los dos juegos que no se disputaron de la única fecha de la Copa de la Superliga (Defensa vs. Estudiantes y River vs. Atlético Tucumán) quedarán suspendidos.