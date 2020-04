El mail de Érica Rivas a los guionistas de Casados con Hijos

Antes de firmar el contrato para realizar la obra Casados con Hijos, Érica Rivas advirtió que no aceptaría una guión con chistes machistas sobre estereotipos de género.

Esa convicción quedó plasmada en un mail que le envió a los guionistas y que difundió Angel de Brito en su programa en el que la actriz argumentó por qué no estaba de acuerdo con un segmento en el que Pepe Argento (Guillermo Francella) se burlaba de los bigotes de María Elena, el personaje de Rivas.

"Hoy diría muchas cosas sobre este chiste malo que atrasa. ¿Y saben por qué? Porque estos chistes cuestionarían la masculinidad. Y no ya la de Pepe, sino la de todos los hombres. El chiste de los bigotes. Bueno, veo que si se corta ahí, para que se rían de eso, debe ser porque los remates los tendrá todos Pepe. Porque creo que el chiste tiene otro final y sería ‘chupame los bigotes, pelotu...’”, escribió Érica Rivas.



Luego siguió: “Esto es lo que me temía también porque el remate, ya sabemos, es el que le da el sentido al chiste, lo que queda en la gente y se lleva a la almohada, digamos. Es por lo tanto, lo más peligroso, claro. Porque si vamos a dar una bosta, se llevarán en sus corazones una bosta”.

"Pienso que dentro del nuevo horizonte que se nos está viniendo, que un hombre se burle de una mujer que no se depila el bigote tendría que ser sancionado, y él, burlado. Pero en este caso Pepe está riéndose y haciendo reír al público, como si fuera algo malo o tomándolo más suavemente, poco femenino, dejarse los bigotes”, reflexionó.

"De esto no se habla, con eso no se juega. Con eso, no. ¿Y mi feminidad? Bien, gracias. No la cuida nadie, me la tengo que cuidar yo solita. Un besite”, concluyó.