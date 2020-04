Horóscopo del 28 de abril del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Para disfrutar del amor es necesario despejar las dudas sobre tus sentimientos y motivaciones. Sé claro y directo, no es momento de complicarse la vida.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Si deseas mantener la armonía con tus amistades debes ser más paciente y tolerante. Te has alejado de personas que valen la pena y la relación podría resquebrajarse.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Para mejorar tu salud física es necesario trabajar en la espiritual. Disfruta la vida sin temor. Estás en crisis y tu actitud empeora todo. Toma las cosas con calma.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Para prosperar laboralmente debes enfocarte más en el trabajo y desechar lo que no funciona. Si no tienes trabajo, busca algo útil en qué ocupar tu tiempo.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Mide tus inversiones y no arriesgues tanto dinero. Ve poco a poco y atrévete cuando estés seguro. Analiza varias opciones, no es conveniente empecinarte en lo que no es.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Cuando el amor se acaba es mejor tomar decisiones y retirarse a tiempo para no sufrir. Ya basta de dar oportunidades que no te conducen a ningún lado.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

Si te disgusta algo de una persona, díselo a tiempo, en vez de alejarte y perder su amistad, pero cuando la hagas procura ser amoroso y comprensivo. Entiende que cada quien tiene su proceso.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Al fin terminarás un proyecto del pasado. Nuevos proyectos llenos de oportunidades están por venir, solo debes esperar que cada cosa tome su propio rumbo.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Periodo inestable a nivel económico. Gastos en trámites legales o de documentos. Organiza tus finanzas y evita hacer inversiones.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Para que tu relación sentimental se estabilice es necesario que ambos se comprometan en la misma medida. Lleguen a acuerdos en los que ambos se beneficien, no todo se inclina solo a tu favor.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

En esta etapa tan confusa deberías acercarte más a tus amigos, en ellos encontrarás apoyo. Ríe, disfruta y, sobre todo, comunícate.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

La tensión emocional y física podría enfermarte. Relájate y distráete con asuntos que no tengan que ver con trabajo o dinero, también sería conveniente hacer más ejercicios.

(Vanidades)