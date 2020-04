Grave denuncia de violencia de género contra el jugador de Boca, Sebastián Villa

Daniela Cortés, novia del delantero colombiano de Boca, Sebastián Villa, publicó en las últimas horas en su cuenta de Instagram una grave denuncia contra el jugador por "maltrato físico y psicológico", la cual acompañó con fotos y videos que muestra secuelas de las supuestas agresiones.

"Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdone y perdone golpes esperando un cambio de parte de él y nunca pasó", escribió la joven, quien comenzó el posteo manifestando: "No aguanto más".

"Hay amenazas y todo diciendo que me va a dañar la vida y la de mi familia llamando a personas malas que trabajan en mi Ciudad haciendo que sólo entre en desesperación al ver a mi familia en peligro", agrega el descargo de Cortés.





La publicación rápidamente tuvo rápida repercusión y hasta tuvo el apoyo de otras parejas de futbolistas como Anita Caicedo, novia de Rafael Santos Borré, y Daniela Rendón, esposa de Franco Armani, ambos jugadores de River.





"Un maltratador tanto físico como sicólogico, y mucha gente está de testigo! No entiendo una persona “profesional” como es capaz de hacer tanto daño y que porque tiene malas amistades solo se dedica amenazar y humillar", continúa Cortés, quien luego escribió: "Este es el verdadero Sebastián villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única".



