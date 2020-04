Gerardo Morales: "las medidas anticipadas nos han permitido bajar al máximo los efectos"

El gobernador aprovechó para diferenciarse de Buenos aires: "No me gustaría estar en la piel de Kicillof ni de Rodríguez Larreta".

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que las medidas adoptadas tanto a nivel nacional como provincial han permitido "bajar la curva de contagios y bajar al máximo los efectos de la pandemia" de coronavirus, y explicó que ya está autorizado el uso de bicicletas, donde no hay circulación local del virus.

El gobernador aprovechó la entrevista con Radio La Red para mencionar que en Jujuy llevamos 25 días sin casos de Coronavirus. por lo cual se permite el uso de bicis, ya que no es una actividad de contacto.

"Me parece bien que hayan establecido una prórroga de la cuarentena respetando las decisiones de cada provincia de acuerdo a la situación epidemiológica y sanitaria que tenga", sostuvo el funcionario. En ese sentido consideró que su realidad no puede compararse con la de distritos como la provincia de Buenos Aires o la Ciudad. "No quisiera estar en el cuero de Axel (Kicillof) ni de Horacio (Rodríguez Larreta)", remarcó.

Recordando que en la provincia no hay ningún distrito que supere los 500 mil habitantes, Morales dijo: "En Jujuy podemos establecer una frontera sanitaria, pero imagínese controlar los ingresos a la Ciudad de Buenos Aires o la provincia, con esa cantidad de conexiones".

Además hizo mención sobre la prisión domiciliaria para presos por la situación sanitaria, y también se diferenció respecto de Buenos Aires, y contó que en las cárceles de Jujuy desde mañana estarán permitidas "visitas con un protocolo muy riguroso" en materia sanitaria y el ingreso de una sola visita por semana. Finalmente, añadió que no tienen "una situación tan compleja" como en Buenos Aires, y sostuvo que "es un tema que está resolviendo la Justicia".