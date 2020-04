Vuelve la mística del autocine y el radioteatro a Buenos Aires

En el mundo dado vuelta por la pandemia, resurgen formatos retro adorados por el público. Vuelve la mística del autocine y el radioteatro, dos formatos entrañables. Por sus características estas modalidades encontraron cauce en momentos de tantas limitaciones.

Con salas de cine cerradas en la mayoría de los países por el peligro de contagio, el autocine, que fue furor en los años 50 y 60 del siglo pasado y se transformó en ícono de la cultura pop, hoy se revitaliza. En Alemania, las solicitudes de asignación de frecuencias alcanzaron el mayor número registrado hasta ahora, señalan datos de la Agencia Federal de Redes.

En Corea del Sur es protagonista, en varios países de Europa se ve como una opción y en Estados Unidos, donde el formato nunca dejó de usarse, se expande en estos momentos. Pero aún más cerca, en Chile, se difundieron propuestas en los últimos días. Dos jóvenes emprendedores tienen un proyecto para revivirlo a partir de mayo en el Club de Campo de Las Viscayas, en Santiago. Paralelamente, otra iniciativa va tomando también forma en Viña del Mar.

"La idea nació antes de la pandemia, pero se vio retrasada por el invierno y después por el estallido. Hay alta expectativa. Varias distribuidoras me han contactado. Hay mucha gente interesada. Queremos que sea algo permanente más allá de la epidemia. No es oportunismo. Invertimos en equipos", cuenta a BAE Negocios Iván Nakouzi, de Autocine.cl, que esta semana está haciendo una prueba técnica a puerta cerrada para después lanzarlo en el Sporting Club de esa ciudad costera en una primera experiencia por invitación, para ajustar la dinámica. Ya están conversando acuerdos con ticketeras para ventas digitales: la idea es que no haya contacto con el público, por lo cual tampoco venderán golosinas. "Queremos evitar toda suspicacia de contagio. Si la gente llega con una burbuja protectora que es el auto queremos que se vaya así", agrega.



En Buenos Aires, más allá de las funciones públicas en el rosedal, fuentes de Cinergia Agency, empresa que hace cine en pantallas inflables desde hace 10 años, señalaron a BAE Negocios que están con proyectos de autocine, cerrando acuerdos con compañías para hacer funciones gratuitas en estacionamientos de shoppings. "No tenemos fechas aún pero la idea es poder estar funcionando a los pocos dias de que se levante la cuarentena", dijeron.



Voces que acompañan

En tiempos de bombardeo de imágenes, la narración oral demuestra, sin embargo, tener una potencia imperturbable. Se ve en el éxito de los podcast, los audiolibros y los cuentacuentos. Por estos días, un formato que suma experiencias es el del radioteatro. Se vieron iniciativas en Chile, en España y también en algunas provincias de Argentina, en Córdoba y el litoral.



"Arrancamos porque muchos de los integrantes del grupo de actores teníamos proyectos y no podíamos llevarlos a cabo.

Surgía la necesidad de encontrarnos y de seguir produciendo. Nos pareció una herramienta interesante porque estábamos muy bombardeados de imágenes, videos, obras de teatro online, tik tok", cuenta Luna, la coordinadora del proyecto, y comenta que muchos de ellos además son profesores y ven en esto también una herramienta pedagógica.

Elíptica teatral es el nombre de esta compañía de Santa Fe y Paraná que lanzó dos propuestas de radioteatro en cuarentena, que se replican en varias radios locales y por streaming en Spotify, Youtube y Anchor. Las obras se están escuchando en un hospital de Santa Fe, en una escuela para chicos no videntes y en una clínica para adultos mayores que se juntan todos los días a escuchar las andanzas de los personajes.

"La voz tiene la capacidad de despertar en el oyente la imaginación, crear un mundo propio y escapar un poco de la situación en la que vivimos", dice.