Horóscopo del 29 de abril del 2020

Aries (Marzo 21 – Abril 19)

Hoy, más que nunca, sientes que todo está atrasado y que lo que deseas hacer se ve obstaculizado. No te desesperes que con paciencia y un poco más de organización podrás cumplir con todo sin estresarte. En estos días hay tiempo para todo.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Deja de lado tanta negatividad. Piensa en positivo. Esta etapa debe servirte para crecer como ser humano y con mala actitud no lo lograrás. Distrae tu mente realizando actividades diferentes a lo largo del día. Sin un plan, simplemente porque deseas hacerlo. En el aspecto sentimental, comunícate más con tu pareja.

Géminis (Mayo 21 – Junio 21)

Hoy es un día para dejar volar tu creatividad. Toma papel y lápiz o escribe en tu celular las ideas que revolotean en tu cabeza, ya más adelante les darás forma. En el amor eres demasiado intransigente y la falta de comunicación te está alejando de la pareja sin darte cuenta. Acércate y hazle saber cuánto la amas.

Cáncer (Junio 22 – Julio 22)

Tus palabras y tus acciones deben tener coherencia e ir una de la mano de la otra. No digas algo ahora para arrepentirte mañana, ya que puedes herir susceptibilidades. En lo económico, deja que las cosas fluyan. Por ahora no te sobra el dinero, pero tampoco te faltará.

Leo (Julio 23 – Agosto 22)

Hoy te sientes con la mejor disposición del mundo para escuchar cosas nuevas y, sobre todo, para aplicarlas a tu vida personal y laboral. Un ser querido te busca para proponerte un negocio, piénsalo bien antes de hacerlo. Vemos que no te conviene, pero la final tú decides.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 21)

Recibirás una noticia que te tranquilizara, pero, por otro lado, tendrás una gran preocupación. Suelta lo que no está en tus manos y deja que las cosas fluyan. Hoy dedícate a ti mismo, toma un baño de burbujas y relájate con una buena comida y un video o una película que ayude a distraerte.

Libra (Septiembre 22 – Octubre 22)

En esta etapa de tu vida descubrirás nuevas formas de amar. Quien menos esperas podría interesarte más de lo que te imaginas y el amor volvería a tu corazón. En caso de tener pareja ten cuidado con infidelidades, así sean de pensamiento y a la distancia.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

No tienes tiempo para pensar en las historias de quienes se ahogan en un vaso de agua. Hazles entender que hay cosas más importantes de qué preocuparse y que muchas veces la solución a los problemas está en nuestras manos. En lo económico, evita gastos innecesarios.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Te sientes cansado y muy aburrido. Al parecer, tienes sueño todo el día y en la noche no duermes lo suficiente. A partir de hoy procura acostarte temprano y mañana empieza una nueva rutina de vida con hábitos más saludables. Sabemos que tienes muchos problemas, pero evita quejarte.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Es momento de hacer cambios a la forma en que llevas la vida. Comprende que no todo es dinero ni trabajo. Entendemos que estás pasando un momento difícil, pero debes cambiar la actitud. Acércate más a tus seres queridos y haz el esfuerzo de comunicarte mejor con ellos.

Acuario (Enero 20 – Febrero 19)

Estos días expresarás el amor con una intensidad extrema, quizá más de lo que acostumbras. No temas mostrarte de esta forma, no van a verte como un ser débil y vulnerable, sino como alguien humano y sensible ante la vida. Quítate las máscaras.

Piscis (20 de febrero – 23 de marzo)

Aunque parezca increíble, hoy te sentirás eufórico y más animado. Al fin llegan buenas noticias relacionadas con dinero. No te vuelvas loco y gastes de más, en esta época solo debes pagar tus gastos y tus compromisos económicos. Ya vendrán momentos mejores en los que te recuperarás de todo este trance.

