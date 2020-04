49º Informe del COE: llegamos a 26 días sin Nuevos Casos Positivos

El día de ayer, el Comité Operativo de Emergencia anunció gratamente que hasta el momento no se notificaron nuevos casos positivos y celebró los los resultados de los test negativos a los trabajadores golondrina llegados de Ríos Negro.

En su informe Nº 49, el Comité Operativo de Emergencia – Coronavirus (COE) hizo saber que no se reportaron nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, motivo por el cual Jujuy mantiene la calificación de provincia sin circulación comunitaria.

Se detalló que desde el inicio de la pandemia fueron evaluadas 115 personas, de las cuales 109 resultaron descartadas. Hay un caso en estudio.

Además, se hace seguimiento epidemiológico a 1.650 personas, mientras que 1.770 finalizaron la cuarentena.

En referencia a los 45 trabajadores golondrina alojados en el hospital de campaña de la Ciudad Cultural, el doctor Omar Gutierrez, Coordinador del Comté Operativo de Emergencia, anunció gratamente que en la fecha se realizaron los correspondientes test PCR, los cuales arrojaron resultado negativo en su totalidad.

Asimismo, detalló que hasta el momento no presentan síntomas y continúan internados y aislados, por lo que no representan riesgo para el resto de las personas. Sin embargo, aseguró que próximamente serán evaluados nuevamente para que "no se les escape que estén en un período de incubación".

A partir de los datos consignados, se puede afirmar que el registro histórico de Jujuy continúa en 5 casos positivos, de los cuales 4 fueron recuperados y 1 permanece en internación en el hospital “San Roque” y no presenta condiciones de gravedad.

En cuanto al respeto por las pautas de prevención, se auditó satisfactoriamente el cumplimiento de protocolos en Poder Judicial, Legislatura e Instituto de Seguros de Jujuy.

El respeto por los buenos hábitos preventivos en Jujuy, marca la diferencia respecto de otras provincias. Es por ello que se avanza a paso firme en la elaboración de nuevos protocolos para diversas actividades y rubros.

Finalmente, respecto al ingreso a la provincia, subrayaron que se intensificó el trabajo en el puesto de control en Pampa Blanca, donde se actualiza en tiempo real una aplicación digital para hacer un estricto seguimiento epidemiológico.

Hasta el día de ayer, estaba previsto el arribo de 2 colectivos. Mientras que, para el día de hoy, miércoles 29, se espera el ingreso de 130 personas para cumplir con la cuarentena.