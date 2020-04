Por dos semanas no habilitarán más actividades económicas

En la jornada de ayer, el gobernador Gerardo Morales anunció que esta decisión es hasta que se mayores certezas científicas de que no hay circulación local del virus.

Durante la emisión del informe diario del Comité operativo de Emergencia, el gobernador Gerardo Morales, anunció una pausa de entre 10 y 15 días para ordenar el estudio y la definición de protocolos para actividades económicas y comerciales.

Al respecto, el mandatario especificó “Vamos a pisar la pelota respecto a las habilitaciones de actividades” , hasta tanto, no se autorizará más rubros.

Asimismo, explicó que esta decisión obedece a la evaluación de la aplicación de protocolos y los documentos sirve para “ordenarnos, no quiero mandar hasta que no tengamos los test para que podamos realizar el Plan Centinela y Estadístico que nos dará mayores certezas científicas de que no hay circulación local del virus”, subrayó el gobernador.

En ese tiempo, también se reevaluará la capacidad del sistema sanitario y, a su vez, se podrá confirmar la no circulación comunitaria.

Cabe señalar que hasta el momento se habilitaron ferias mayoristas, supermercados, farmacias, mercados de frutas y verduras, comercio en general, restaurantes solo con delivery, ferias que venden alimentos de primera necesidad y elementos de limpieza, profesionales, peluquerías y estéticas. La administración pública en un porcentaje al igual que la Justicia.

Por otra parte, el mandatario provincial anunció que a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia se autorizará que las personas brinden datos confidenciales, los cuales serán analizados por la Legislatura de la provincia. En este sentido, detalló que esto “Es para abrir la ley de datos personales, yo la aprobé cuando fui senador. Esta vez los datos que se aporten serán utilizados por los científicos para los fines de luchar contra la pandemia COVID-19. El que viole y abra esos datos va preso”.



(Con información de Todo Jujuy)