Dybala: aseguran que dio positivo por coronavirus por cuarta vez, pero él baila con Oriana Sabatini en Instagram

El caso de Paulo Dybala es uno de los más emblemáticos para dar cuenta del desconocimiento que afronta el mundo a la hora de hablar del coronavirus y sus síntomas. El futbolista argentino de Juventus fue diagnosticado con COVID-19 hace un mes y medio, aseguran que dio positivo en las últimas horas tras un cuarto test, pero él se muestra saludable en sus redes sociales.

La contraposición de situaciones quedó a la vista durante las últimas horas cuando el periodista Josep Pedrerol, del programa televisivo español El Chiringuito, afirmó que la Joya había vuelto a dar positivo en un examen: “Un futbolista que juega en Italia en un equipo muy importante de Italia ha vuelto a dar positivo. Ese futbolista está en la Juventus, el futbolista es Dybala. En un mes y medio que se le detectó el primer positivo, ha sido sometido a cuatro tests. En las ultimas horas se le ha hecho el último, y dio positivo”.

Si bien la información no la refrendó el futbolista, su círculo íntimo o la propia Juventus, tampoco hubo una publicación para exponer que ya no tenía el virus. Algo que sí ocurrió con su pareja, la cantante argentina Oriana Sabatini. Durante las últimas horas, se conoció por sus familiares que ella había recibido los resultados de un nuevo control y habían dado negativos. Sin embargo, no hubo una postura similar con el jugador.

Más allá de todo este escenario, el joven deportista de 26 años expuso algunas escenas de su vida privada en redes sociales, donde se mostró saludable: subió fotos entrenando en su gimnasio personal y hasta bailando con su pareja, sin mostrar ningún síntoma de enfermedad. Además, hace dos fines de semana atrás fue protagonista de una extensa transmisión solidaria de juegos virtuales con la idea de recaudar fondos en la pelea contra el COVID-19. Allí tampoco se mostró con problemas.

El medio italiano TuttoSport aseguró que la “situación no es preocupante”, porque el jugador se encuentra en buen estado y “no tiene problemas respiratorios”. El diario de Turín destacó que Juventus nunca informó sobre pruebas intermedias pero sí dio precisiones cuando un futbolista dio positivo y también brindó detalles una vez que los exámenes especificaron que ya no tenía el virus. Este proceso ocurrió con Daniele Rugani y Blaise Matuidi, compañeros de equipo del atacante, que ya se liberaron de la enfermedad.

Si bien los argentinos hicieron pública la noticia el 21 de marzo por intermedio de sus redes sociales, Sabatini reconoció en su momento que tenían síntomas de coronavirus desde “varios días antes” a ser notificados con los exámenes.

Por entonces, Dybala explicó los dolores que afrontó por la enfermedad: “Tenía mucha tos, estaba cansado y por la noche cuando dormía sentía frío. Fue un poco convivir con eso y tratar de no desesperarnos, de estar tranquilos. En estos días no tuvimos síntomas. Digamos que ella (Oriana) se sintió bastante mejor. Yo tuve sensaciones más fuertes. Me cansaba rápido, quería entrenar y me faltaba el aire a los cinco minutos. Ahí notamos que algo no estaba funcionando bien”, explicó en una nota que le dio al canal AFA Play el 31 de marzo.