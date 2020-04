Aumentaron los casos de violencia de género en la provincia

Alejandra Martinez referente hizo alusión a que durante el aislamiento acrecentaron las denuncias y pedido de asistencia por violencia de género dentro del territorio jujeño. Además, destacó que delinearon en total 21 líneas para realizar denuncias, de las cuáles 3 son específicamente para la comunidad LGBT.

«En materia de mujeres y diversidad, notamos que el aislamiento genera un impacto negativo en Jujuy, en total 125 mujeres recurrieron por violencia de género, algunas denuncias fueron muy graves», explicó.

Por otra parte añadió, "quiero pedir a los jueces y juezas que no liberen a los femicidas, violadores y a los abusadores, la situación es muy grave en Jujuy, no compliquemos ese contexto, las víctimas no merecen esa respuesta por parte de la Justicia”, detalló la titular del Consejo, Alejandra Martínez.

Asimismo, desde el Consejo de la Mujer y la Igualdad de Género, destacaron que en un trabajo articulado con diferentes organismos provinciales habilitaron 18 líneas, además del 144 ya existente, para llamadas o mensajes de WhatsApp.

En este contexto, también se crearon 3 contactos para el Centro Integral a la Diversidad, «nos importa toda la comunidad por eso ponemos nuestra mirada allí», puntualizó la presidenta de la repartición.



(La Quiaca al Día)