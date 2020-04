Agencia de tómbola retoman actividades

De acuerdo al informe emitido por el COE, en el que se aceptó el protocolo de bioseguridad propuesto por nuestra institución, informamos que se reanudan las actividades del juego de la Tómbola Jujeña en Agencias Oficiales y Sub Agencias.

Desde este miércoles 29 de abril, podrán retomar sus actividades en los horarios de 8 a 19 hs. y sábados y feriados de 8 a 14 hs. El cierre de la captura de apuestas deberá realizarse al horario de cierre de los puntos de venta.

En tanto los premios obtenidos en los sorteos del juego de la Tómbola Jujeña realizados desde el 9 al 18 de marzo y no cobrados a la fecha, podrán ser percibidos hasta el día 9 de mayo del corriente año.

Los sorteos, por el momento, se realizarán de acuerdo al siguiente esquema:

Sorteo Lunes a Viernes Sábado Feriado

La Primera 11:30 hs. 11:30 hs. 11:30 hs.

Matutina 14:00 hs. 14:00 hs. 14:00 hs.

Vespertina 17:30 hs. –

La Nocturna 19:30 hs 19:30 hs

Por otra parte, es necesario que tanto agencias como clientes cumplan con las siguientes medidas de prevención sanitarias:

Cabe destacar que NO se realizarán sorteos los días domingo.

Prevención sanitaria en agencias

Colocar cintas adhesivas en el piso para guiar a los clientes dónde ubicarse

Al comenzar la jornada laboral y al terminarla, deben desinfectar con lavandina lo máximo posible (piso, mesas, mostrador, etc)

Establecer una distancia mínima de un 1,5 m. en las filas de las cajas.

Evitar la aglomeración de personas. Restringir el ingreso de clientes en grupos pequeños según capacidad del local.

Los barbijos son necesarios sin EXCEPCIÓN

Guardar una distancia entre compañeros de trabajo de 1 metro y medio

Ventilar de manera constante los ambientes

Si estás enfermo y te sientes mal no vayas a trabajar

Si estás entre los grupos de riesgo, no vayas a trabajar

Atención a los clientes

Antes de atender al cliente, deben higienizarse las manos con alcohol en gel

Antes y después de tocar la plata, lavarse las manos

Después de agarrar los productos, usar alcohol en gel o lavarse las manos

Guardar una distancia con clientes de 1 metro y medio

Limpiar el mostrador cuando llega y se va un cliente con alcohol

Deberán dar prioridad en la atención a personas mayores de 60 años y grupos de riesgo

Recomendaciones para los clientes

Realizá la compra sin acompañantes

No podrán ingresar con niños, sin excepción

Respetá las indicaciones de entrada y salida de la agencia

Evitá los horarios pico

Mantené distancia de seguridad del resto de las personas (1,5 metros)

Usá barbijo todo el tiempo

No te llevés las manos a la cara

Lavate las manos al salir y al regresar a tu casa

Quítate los zapatos al llegar a casa o déjalos en el exterior (patio) para no contaminar la superficie por la que caminas a diario

Los resultados de la Tómbola los podes ver en www.loterialajujeña.com.ar y en www.bdjujuy.gob.ar. Seguinos en redes sociales.